开发一个可继承的主题

有时用户可能希望对一个主题进行一些小改动,但是又不想 Fork 并修改整个项目。

借助于 主题 API ,你可以让用户继承你的主题,允许用户对你的主题进行改动。

你肯定已经知道了如何 继承默认主题 。接下来我们将介绍如何让你的主题像默认主题一样被用户继承。

这种方式需要你来决定主题的哪些部分是可以被扩展的,它更适合用于一些常见的自定义需求,比如页眉或页脚。

你只需要在你的布局文件中提供 slots ,并告诉用户如何使用它们即可:

这种方式需要你考虑清楚你的主题的哪些组件可以被替换,并且你需要将组件拆分到合适的粒度。

首先,为你主题的可替换组件设置 alias 别名: