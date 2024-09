客户端配置的使用方法

你可以直接在你的项目中使用 客户端配置文件 。或者,在你的插件或者主题中,使用 clientConfigFile Hook 来指定客户端配置文件的路径:

在客户端配置文件中, vuepress/client 提供了一个 defineClientConfig 函数来帮助你定义客户端配置:

enhance 函数既可以是同步的,也可以是异步的。它接收一个 Context 参数,包含以下属性:

enhance 函数会在客户端应用创建后被调用,你可以对 Vue 应用添加各种能力。

你可以通过 app.component 方法来注册 Vue 全局组件:

VuePress 会在构建过程中生成一个 SSR 应用,用以对页面进行预渲染。一般而言,如果一段代码在客户端应用 Mount 之前就使用了浏览器或 DOM API ,我们就认为其对 SSR 不友好,即不支持 SSR 。

我们已经提供了一个 ClientOnly 组件来包裹不支持 SSR 的内容。

在 enhance 函数中,你可以使用 __VUEPRESS_SSR__ 标记来处理这种情况。

你可以使用 vue-router 提供的 Router 方法 。例如,添加导航钩子: