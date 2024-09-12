插件
借助于 插件 API ， VuePress 插件可以为你提供各种不同的功能。
官方插件
VuePress 团队提供了一些官方插件。
你需要在你的配置文件中通过 plugins 配置项来使用它们。举例来说，你可以使用 @vuepress/plugin-google-analytics 来使用 Google Analytics ：
import { googleAnalyticsPlugin } from '@vuepress/plugin-google-analytics'
export default {
plugins: [
googleAnalyticsPlugin({
id: 'G-XXXXXXXXXX',
}),
],
}
提示
大部分插件只能使用一次，如果同一个插件被多次使用，那么只有最后一次会生效。
然而，部分插件是可以被多次使用的（例如 @vuepress/plugin-container），你应该查看插件本身的文档来获取详细指引。
社区插件
社区用户创建了很多插件，并将它们发布到了 NPM 上。 查看插件本身的文档可以获取更详细的指引。
你可以在 VuePress 市场 中探索更多插件。
本地插件
如果你想要使用自己的插件，但是又不想发布它，你可以创建一个本地插件。
我们推荐你直接将 配置文件 作为插件使用，因为 几乎所有的插件 API 都可以在配置文件中使用，这在绝大多数场景下都更为方便。
但是如果你在配置文件中要做的事情太多了，你可以考虑将它们提取到单独的插件中，然后在你的配置文件中使用它们：
import myPlugin from './path/to/my-plugin.js'
export default {
plugins: [myPlugin()],
}
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