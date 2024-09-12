借助于 插件 API ， VuePress 插件可以为你提供各种不同的功能。

VuePress 团队提供了一些官方插件。

你需要在你的配置文件中通过 plugins 配置项来使用它们。举例来说，你可以使用 @vuepress/plugin-google-analytics 来使用 Google Analytics ：

import { googleAnalyticsPlugin } from '@vuepress/plugin-google-analytics' export default { plugins: [ googleAnalyticsPlugin ({ id: 'G-XXXXXXXXXX' , }), ], }

社区用户创建了很多插件，并将它们发布到了 NPM 上。 查看插件本身的文档可以获取更详细的指引。

你可以在 VuePress 市场 中探索更多插件。

如果你想要使用自己的插件，但是又不想发布它，你可以创建一个本地插件。

我们推荐你直接将 配置文件 作为插件使用，因为 几乎所有的插件 API 都可以在配置文件中使用，这在绝大多数场景下都更为方便。

但是如果你在配置文件中要做的事情太多了，你可以考虑将它们提取到单独的插件中，然后在你的配置文件中使用它们：

import myPlugin from './path/to/my-plugin.js' export default { plugins: [ myPlugin ()], }

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