在阅读本章节之前,请确保你已经对 Markdown 有所了解。如果你还不了解 Markdown ,请先学习一些 Markdown 教程。

VuePress 会使用 markdown-it 来解析 Markdown 内容,因此可以借助于 markdown-it 插件来实现 语法扩展 。

本章节将会介绍 VuePress 内置支持的 Markdown 语法扩展。

你也可以通过 markdown 和 extendsMarkdown 来配置这些内置扩展、加载更多 markdown-it 插件、实现你自己的扩展等。

由 markdown-it 内置支持:

你可能已经注意到,当你把鼠标放在各个章节的标题上时,会显示出一个 # 锚点。点击这个 # 锚点,可以直接跳转到对应章节。

在你使用 Markdown 的 链接语法 时, VuePress 会为你进行一些转换。

以我们文档的源文件为例:

└─ docs └─ zh ├─ guide │ ├─ getting-started.md │ ├─ introduction.md │ └─ markdown.md # <- 我们在这里 ├─ reference │ └─ config.md └─ README.md

原始 Markdown

<!-- 相对路径 --> [ 首页 ]( ../README.md ) [ 配置参考 ]( ../reference/config.md ) [ 快速上手 ]( ./getting-started.md ) <!-- 绝对路径 --> [ 指南 > 介绍 ]( /zh/guide/introduction.md ) [ 配置参考 > markdown.links ]( /zh/reference/config.md#links ) <!-- URL --> [ GitHub ]( https://github.com )

转换为

< template > < RouteLink to = "/zh/" > 首页 </ RouteLink > < RouteLink to = "/zh/reference/config.html" > 配置参考 </ RouteLink > < RouteLink to = "/zh/guide/getting-started.html" > 快速上手 </ RouteLink > < RouteLink to = "/zh/guide/introduction.html" > 指南 > 介绍 </ RouteLink > < RouteLink to = "/zh/reference/config.html#links" > 配置参考 > markdown.links </ RouteLink > < a href = "https://github.com" target = "_blank" rel = "noopener noreferrer" > GitHub </ a > </ template >

渲染为

首页

配置参考

快速上手

指南 > 介绍

配置参考 > markdown.links

GitHub

解释

内部链接会被转换为 RouteLink 以便进行 SPA 导航。

指向 .md 文件的内部链接会被转换为目标页面的 路由路径,并且支持绝对路径和相对路径。

文件的内部链接会被转换为目标页面的 路由路径,并且支持绝对路径和相对路径。 外部链接会被添加 target="_blank" rel="noopener noreferrer" 属性。

建议

对于指向内部 Markdown 文件的链接,尽可能使用相对路径而不是绝对路径。

相对路径是指向目标文件的有效链接,在你的编辑器或者代码仓库中浏览源文件时也可以正确跳转。

相对路径在不同 locales 下都是一致的,这样在翻译你的内容时就不需要修改 locale 路径了。

你可以在你的 Markdown 内容中输入 :EMOJICODE: 来添加 Emoji 表情。

前往 emoji-cheat-sheet 来查看所有可用的 Emoji 表情和对应代码。

输入

VuePress 2 已经发布 :tada: !

输出

VuePress 2 已经发布 🎉 !

提示 Emoji 扩展由 markdown-it-emoji 支持。 配置参考: markdown.emoji

如果你想要把当前页面的目录添加到 Markdown 内容中,你可以使用 [[toc]] 语法。

输入

[[ toc ]]

输出

目录中的标题将会链接到对应的 标题锚点,因此如果你禁用了标题锚点,可能会影响目录的功能。

下列代码块扩展都是在 Node 端进行 Markdown 解析时实现的,也就是代码块并不会在客户端被处理。

通过 [@vuepress/plugin-prismjs][prismjs] 和 [@vuepress/plugin-shiki][shiki],你可以通过 Prism 或 Shiki 来高亮代码块。

你可以在代码块添加一个 title 键值对来为代码块设置标题。

输入

```ts title=".vuepress/config.ts" import { defaultTheme } from '@vuepress/theme-default' import { defineUserConfig } from 'vuepress' export default defineUserConfig ({ title: '你好, VuePress' , theme: defaultTheme ({ logo: 'https://vuejs.org/images/logo.png' , }), }) ```

输出

import { defaultTheme } from '@vuepress/theme-default' import { defineUserConfig } from 'vuepress' export default defineUserConfig ({ title: '你好, VuePress' , theme: defaultTheme ({ logo: 'https://vuejs.org/images/logo.png' , }), })

提示 代码标题是通过高亮器插件默认支持的。它可以和下列的其他标记一起使用。请在它们之间使用空格分隔。

你可以在代码块添加行数范围标记,来为对应代码行进行高亮。

输入

```ts{1,7-9} import { defaultTheme } from '@vuepress/theme-default' import { defineUserConfig } from 'vuepress' export default defineUserConfig ({ title: '你好, VuePress' , theme: defaultTheme ({ logo: 'https://vuejs.org/images/logo.png' , }), }) ```

输出

import { defaultTheme } from '@vuepress/theme-default' import { defineUserConfig } from 'vuepress' export default defineUserConfig ({ title: '你好, VuePress' , theme: defaultTheme ({ logo: 'https://vuejs.org/images/logo.png' , }), })

行数范围标记的例子:

行数范围: {5-8}

多个单行: {4,7,9}

组合: {4,7-13,16,23-27,40}

你肯定已经注意到在代码块的最左侧会展示行号。这个功能是默认启用的,你可以通过配置来禁用它。

你可以在代码块添加 :line-numbers / :no-line-numbers 标记来覆盖配置项中的设置。

输入

```ts // 行号默认是启用的 const line2 = 'This is line 2' const line3 = 'This is line 3' ``` ```ts:no-line-numbers // 行号被禁用 const line2 = 'This is line 2' const line3 = 'This is line 3' ```

输出

// 行号默认是启用的 const line2 = 'This is line 2' const line3 = 'This is line 3'

// 行号被禁用 const line2 = 'This is line 2' const line3 = 'This is line 3'

由于 模板语法可以在 Markdown 中使用,它也同样可以在代码块中生效。

为了避免你的代码块被 Vue 编译, VuePress 默认会在你的代码块添加 v-pre 指令。这一默认行为可以在配置中关闭。

你可以在代码块添加 :v-pre / :no-v-pre 标记来覆盖配置项中的设置。

注意 模板语法的字符有可能会被语法高亮器解析,比如 "Mustache" 语法(即双花括号)。因此,就像下面的例子一样,在某些语言中 :no-v-pre 可能并不能生效。 如果你无论如何都想在这种语言中使用 Vue 语法,你可以尝试禁用默认的语法高亮,然后在客户端实现你的自定义代码高亮。

输入

```md <!-- 默认情况下,这里会被保持原样 --> 1 + 2 + 3 = {{ 1 + 2 + 3 }} ``` ```md:no-v-pre <!-- 这里会被 Vue 编译 --> 1 + 2 + 3 = {{ 1 + 2 + 3 }} ``` ```js:no-v-pre // 由于 JS 代码高亮,这里不会被正确编译 const onePlusTwoPlusThree = {{ 1 + 2 + 3 }} ```

输出

<!-- 默认情况下,这里会被保持原样 --> 1 + 2 + 3 = {{ 1 + 2 + 3 }}

<!-- 这里会被 Vue 编译 --> 1 + 2 + 3 = 6

// 由于 JS 代码高亮,这里不会被正确编译 const onePlusTwoPlusThree = {{ 1 + 2 + 3 }}

你可以使用下面的语法,从文件中导入代码块:

<!-- 最简单的语法 --> @[ code ]( ../foo.js )

如果你只想导入这个文件的一部分:

<!-- 仅导入第 1 行至第 10 行 --> @[ code{1-10} ]( ../foo.js )

代码语言会根据文件扩展名进行推断,但我们建议你显式指定:

<!-- 指定代码语言 --> @[ code js ]( ../foo.js )

实际上, [] 内的第二部分会被作为代码块标记来处理,因此在上面 代码块 章节中提到的语法在这里都可以支持:

<!-- 行高亮 --> @[ code js{2,4-5} ]( ../foo.js )

下面是一个复杂的例子:

导入 '../foo.js' 文件的第 3 行至第 10 行

文件的第 3 行至第 10 行 指定语言为 'js'

对导入代码的第 3 行进行高亮,即 '../foo.js' 文件的第 5 行

文件的第 5 行 禁用行号

@[ code{3-10} js{3}:no-line-numbers ]( ../foo.js )

需要注意的是,路径别名在导入代码语法中不会生效。你可以通过下面的配置来自行处理路径别名:

import { getDirname , path } from 'vuepress/utils' const __dirname = getDirname ( import . meta . url ) export default { markdown: { importCode: { handleImportPath : ( str ) => str . replace ( / ^ @src/ , path . resolve ( __dirname , 'path/to/src' )), }, }, }

<!-- 会被解析至 'path/to/src/foo.js' --> @[ code ]( @src/foo.js )

这一章节会介绍 Vue 在 Markdown 中一些基本用法。

可以前往 Cookbook > Markdown 和 Vue SFC 来了解更多内容。

我们知道:

Markdown 中允许使用 HTML。

Vue 模板语法是和 HTML 兼容的。

这意味着, Markdown 中允许直接使用 Vue 模板语法。

输入

一加一等于: {{ 1 + 1 }} < span v-for = "i in 3" > span: {{ i }} </ span >

输出

一加一等于: 2

span: 1 span: 2 span: 3

你可以在 Markdown 中直接使用 Vue 组件。

输入

这是默认主题内置的 `<Badge />` 组件 < Badge text = "演示" />

输出

这是默认主题内置的 <Badge /> 组件 演示

你可以在 VuePress 市场 上探索更多的 Markdown 插件。

非标准的 HTML 标签不会被 Vue 模板编译器识别成原生 HTML 标签。相反,Vue 会尝试将这些标签解析为 Vue 组件,而显然这些组件通常是不存在的。 例如:

已废弃的 HTML 标签,比如 <center> 和 <font> 等。

MathML 标签,它们可能会被一些 markdown-it 的 LaTeX 插件用到。

如果你无论如何都要使用这些标签的话,可以尝试下面两种方法之一: