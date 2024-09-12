主题
VuePress 主题为你提供了布局、样式和其他功能，帮助你专注于 Markdown 内容的写作。
默认主题
VuePress 提供了一个默认主题，你当前正在浏览的文档网站就是使用的这个默认主题。
你需要在你的配置文件中通过 theme 配置项来使用它：
import { defaultTheme } from '@vuepress/theme-default'
import { defineUserConfig } from 'vuepress'
export default defineUserConfig({
theme: defaultTheme({
// 默认主题配置
navbar: [
{
text: '首页',
link: '/',
},
],
}),
})
默认主题为文档网站提供了基础且实用的功能，你可以前往 默认主题配置参考 获取全部的配置列表。
然而，你可能觉得默认主题不够出色，又或者你不想搭建一个文档网站，而是一个其他类型的网站，比如博客。此时，你可以尝试使用社区主题或者创建本地主题。
社区主题
社区用户创建了很多主题，并将它们发布到了 NPM 上。查看主题本身的文档可以获取更详细的指引。
你可以在 VuePress 市场 中探索更多主题。
本地主题
如果你想要使用自己的自定义主题，但是又不想发布它，你可以创建一个本地主题。前往 深入 > 开发主题 学习如何开发你自己的主题。