VuePress 主题为你提供了布局、样式和其他功能，帮助你专注于 Markdown 内容的写作。

VuePress 提供了一个默认主题，你当前正在浏览的文档网站就是使用的这个默认主题。

你需要在你的配置文件中通过 theme 配置项来使用它：

import { defaultTheme } from '@vuepress/theme-default' import { defineUserConfig } from 'vuepress' export default defineUserConfig ({ theme: defaultTheme ({ // 默认主题配置 navbar: [ { text: '首页' , link: '/' , }, ], }), })

默认主题为文档网站提供了基础且实用的功能，你可以前往 默认主题配置参考 获取全部的配置列表。

然而，你可能觉得默认主题不够出色，又或者你不想搭建一个文档网站，而是一个其他类型的网站，比如博客。此时，你可以尝试使用社区主题或者创建本地主题。

社区用户创建了很多主题，并将它们发布到了 NPM 上。查看主题本身的文档可以获取更详细的指引。

你可以在 VuePress 市场 中探索更多主题。

如果你想要使用自己的自定义主题，但是又不想发布它，你可以创建一个本地主题。前往 深入 > 开发主题 学习如何开发你自己的主题。